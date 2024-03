LIVEBLOG WK kunstschaatsen: Kan Loena Hendrickx zich vannacht tot wereldkampioene kronen?

Op het WK kunstschaatsen in Montreal (Can) wordt vannacht de vrije kür gereden. Kan Loena Hendrickx er haar 1e plaats vasthouden en zich tot wereldkampioene kronen? En wat kan de jonge Nina Pinzarrone nog? We volgen het vannacht op de voet. De vrije kür start om 23 uur Belgische tijd, Pinzarrone en Hendrickx komen pas vannacht in actie.