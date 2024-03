Red Lions moeten na Parijs 2024 op zoek naar nieuwe coach: Michel van den Heuvel stopt

Het einde van een tijdperk, dat wordt straks het vertrek van Michel van den Heuvel. De 59-jarige Nederlander maakte alle successen van de Red Lions mee. Van 2015 tot 2021 als assistent van Shane McLeod, na het olympisch goud in Tokio nam hij over van de Nieuw-Zeelander. Als T2 won hij goud op het WK in 2018 en goud op het EK in 2019. Komende zomer probeert hij in Parijs het kunststukje van Tokio over te doen. Dan zou hij bij het brons van het EK 2023 en het zilver van het WK 2023 met de kers op de taart afscheid nemen.

De beslissing van Van den Heuvel kwam niet uit de lucht vallen, schrijft de Belgische hockeybond (KBHB) in een persbericht. "We werden ruim op voorhand ingelicht door Michel. De KBHB is al begonnen met de zoektocht naar de nieuwe bondscoach die in september 2024 zal overnemen."



Maar de focus ligt natuurlijk op de voorbereiding én de Spelen, dat stipt ook Van den Heuvel aan: "We willen slagen in onze olympische titelverdediging. Dat betekent dat ik samen met mijn hele staf en spelersgroep de komende 5,5 maand alle energie en focus in die doelstelling wil steken."



"De aankondiging van vandaag heeft daar geen enkele invloed op." Die aankondiging kwam er, omdat Bloemendaal vandaag ook het nieuws communiceerde.