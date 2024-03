"Er is gewoon te veel onrust": Sporza Daily buigt zich over voorstel van competitieformat met 14 ploegen

wo 13 maart 2024 19:19

De Jupiler Pro League met meer ademruimte voor Europees succes. Daar streven de 8 grootste clubs naar in de besprekingen van het nieuwe competitieformat. Een voorstel met 14 ligt op tafel. Maar is dat wel in het belang van het Belgische voetbal? Sporza Daily legt zijn oor te luister bij Union, KV Mechelen en sporteconoom Trudo Dejonghe.

Het seizoen 2025-2026 is in opbouw.

Union, Gent, Antwerp, Club Brugge, Anderlecht, Genk, Standard en Charleroi - ofwel de G8 - buigen zich over een nieuw competitieformat.

"Ook de leefbaarheid van 1B, de puntendeling in de play-offs en de toekomst van onze competitie en het aantal wedstrijden erin wordt besproken", deelt Union-CEO Philippe Bormans. Veranderingen liggen op tafel. Vooral een voorstel om naar 14 eersteklassers te gaan, trekt aandacht. "Nu lijkt het alsof de topclubs erom gevraagd hebben om terug te schroeven tot 14 ploegen, maar dat is niet het geval. Er is wel een vraag gekomen om het te onderzoeken."

Waar voorstanders zijn, is ook tegenkanting. Die komt in dit geval van "de kleinere clubs". "Ik geloof niet dat het voorstel dat haalt", stelt Frank Lagast, CEO van KV Mechelen. Hij denkt dat er geen tweederdemeerderheid komt in de algemene vergadering. Die is nodig om het competitieformat af te kloppen. "De beste competitie is met 18 of 20 ploegen, zonder play-offs. Die optie geeft de zuurstof aan zowel de topclubs als de ploegen onderaan. Maar het wordt maar de vraag of de G8 ook onze belangen zal behartigen."

Twee voorstellen die sporteconoom Trudo Dejonghe onder de loep neemt. "Het is zo dat kleinere ploegen vooral inkomsten genereren tegen grote namen, maar zij willen net minder clubs in de competitie", opent hij met een bedenking. En wat de play-offs betreft? "Je moet er wel rekening mee houden dat het nu overal spannend is tot de slotspeeldag. Als je naar een format gaat zonder play-offs, zijn misschien maar 3 wedstrijden van belang en gaan er nog minder (tv-)kijkers zijn." Dus is spanning het codewoord om het grote publiek - en dus ook de opbrengsten - binnen te halen? "Spanning brengt ook onrust met zich mee", weet Bormans. "Je moet ook kunnen bouwen aan de toekomst als club. In dit opzet is dat helaas niet mogelijk. Zo zijn er ploegen die deze winter tegen degradatie knokten en daardoor misschien onnodige risico's namen."

Een competitie met 14 ploegen is op lange termijn het enige leefbare. Trudo Dejonghe