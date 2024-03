Boston haalt tegen Camara en co. zijn 50e seizoenszege binnen

Toumani Camara stond niet in de basis, maar speelde het meest van de invallers: 24'34", goed voor 8 punten (0/1 3-punters, 3/4 2-punters, 2/2 vrijworpen), 2 assists, 1 rebound en 1 block.



Deandre Ayton was de beste local met 22 punten en 15 rebounds. De Celtics wonnen een 13e keer in 15 matchen ondanks de afwezigheid van Porzingis (hamstring) en Holiday (knie).



Jaylen Brown tekende voor 27 punten, 6 rebounds en 5 assists, Jayson Tatum deed daar 26 punten en 8 assists bij.



Boston heeft het beste rapport van de NBA: 50 zeges, 14 nederlagen. Oklahoma, de eerste in het Westen, volgt als tweede met 45-19. Portland staat voorlaatste in het Westen met 18-46.