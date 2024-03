90 minutes antwoordt op publieksvraag: "Als verhaal zeggen we ja op Vanhaezebrouck als opvolger van Deila"

Geen 90, maar 60 minuten deze keer. De jongens van 90 minutes tekenden present op het Live podcastevent van VRT MAX in Mechelen. Daar kregen ze ook pittige publieksvragen voorgeschoteld, eentje over Hein Vanhaezebrouck.

De slechte resultaten van Club Brugge onder Ronny Deila en de huidige situatie van Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent doen vreemde geruchten ontstaan.

Zo vroeg een luisteraar van 90 minutes zich af of Vanhaezebrouck de ideale opvolger zou zijn van Deila bij Club.



"Als verhaal zeggen we toch allemaal ja?", vraagt Filip Joos zich af, ook al beseft hij dat het niet zo logisch zou zijn. "Er zijn fans van Club Brugge die dat vragen, zoiets kan snel draaien."

Tuur Dierckx heeft er zijn bedenkingen bij. "Dat gaat absoluut niet. Het is een goeie trainer en hij zet altijd iets neer, maar ik denk dat er in het verleden te veel gebeurd is. Het lijkt me heel straf dat Club-supporters daar om zouden vragen."



"Iedereen zou het toch wel willen zien. Het zou toch een enorme aantrekkingskracht voor de competitie zijn", houdt Joos vol.

"Ik denk dat hij een heel goeie sportief directeur zou zijn. Er zijn geen mensen die zo veel van voetbal kennen, maar een trainer zijn onder Hein, is toch een moeilijke rol."