Admiral Freebee verklaart zijn liefde voor David Goffin: "Ik vergelijk hem met een moordenaar uit een Tarantinofilm"

Admiral Freebee staat bekend voor meer dan aanstekelijke singles

Admiral Freebee is het pseudoniem van Tom Van Laere. Synoniem voor aanstekelijke singles, dito humor en een ijzersterke livereputatie. Sinds zijn debuut bij Humo's Rock Rally in 2000 is Freebee een vaste waarde in de alternatieve Belpop, waarbij hij moeiteloos schakelt tussen stomende rocksongs en doorvoelde ballads. Nummers als 'Rags 'n' Run' en 'Oh Darkness' horen in het rijtje van de Belpop classics. Met getuigenissen van Tom Van Laere, Tim Van Laere, Stijn Van Bouwel, Flip Kowlier, Tim Coenen, Jo Francken, Wilfried Brits, Roland Van Campenhout, John Hanlon, Jesse Tobias, Malcolm Burn, Raymond van het Groenewoud, Hanne Valckenaers, Senne Guns en Rinus Van de Velde.

woensdag 04/10 53 min