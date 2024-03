LIVE UK Open darts: Pakt Dimitri Van den Bergh goud tegen Luke Humphries? Volg zijn eerste majorfinale sinds 2021

Dimitri Van den Bergh dart op een wolk. De Dreammaker heeft de vorm uit zijn hoogdagen teruggevonden. Daar is de tegenstand op de UK Open darts getuige van. Van den Bergh klopte Damon in zijn halve finale op weg naar zijn eerste eindstrijd sinds 2021 op een majortoernooi. Gaat hij all the way? Volg het hier live.