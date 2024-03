Hein Vanhaezebrouck laat frustratie de vrije loop op scheidsrechter: "Hij was niet klaar voor deze wedstrijd"

za 2 maart 2024 23:25

Hein Vanhaezebrouck is vast de tel kwijt. De T1 van KAA Gent zag zijn team weer een hoopgevende situatie uit handen geven. En opnieuw waren er volgens hem discutabele én cruciale beslissingen. Zowel de niet-gefloten Gentse penalty als de elfmeter voor Standard zorgen voor frustratie: "De ref beslist binnen de seconde. Dan scheelt er iets."

"Als je het verloop van de wedstrijd bekijkt, is het logisch dat je je ergert", begint Hein Vanhaezebrouck zijn verhaal van een frustrerende avond. "Van Als ik de rode kaart zie van Nurio, kun je die misschien geven. Maar aan de overkant zie ik hetzelfde gebeuren, maar er gebeurt niets. Eigenlijk zou de VAR moeten doorgeven dat het dezelfde fout is als de overkant." "Want dan gaat alles pas eerlijk verlopen ..."

"Wat ik nog erger vond, was die penalty. Allez ..." "Er wordt keihard getrapt en Gerkens springt met zijn handen op zijn rug. De scheidsrechter beslist in minder dan een seconde. Dat kan niet, dan scheelt er iets", oordeelt de T1 van KAA Gent. "Want ik ben zeker dat als hij geen penalty geeft, de VAR nooit tussenkomt. Hoe kun je dan binnen de seconde al penalty geven?" "Dat betekent voor mij dat hij niet klaar was voor dit soort wedstrijd. Het is een jonge scheidsrechter en dit is een beladen matchen voor beide kanten."

Mocht zijn arm ver boven zijn hoofd zijn, kan ik het nog aanvaarden. Maar dit is te belachelijk voor woorden. Hein Vanhaezebrouck

Wie de letter van de voetbalwet volgt, kan begrijpen waarom de wedstrijdleiding Standard in deze fase een penalty geeft. Net dat vindt Vanhaezebrouck het manco. "Aangeschoten ballen zijn een probleem", haalt hij zijn schouders op. "Mocht zijn arm ver boven zijn hoofd hangen, kan ik het nog aanvaarden. Maar dit is te belachelijk voor woorden." "Dit bewijst dat de scheidsrechters nog steeds de wedstrijden in handen hebben, want bij elke grijze zone grijpt de VAR niet in." Grijze zone of niet: de 1-1 op slag van rust vormde een kantelpunt in de wedstrijd.

