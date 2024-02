President Marcron opent het olympisch atletendorp voor Parijs 2024

Het dorp is ten noorden van Parijs gebouwd in de wijk Saint-Denis op een vroegere industriële site van 52 hectare. Het centerpiece is het filmstudiocomplex Cité du Cinéma van filmproducent en regisseur Luc Besson.



Heel wat hoogwaardigheidsbekleders waren opgetrommeld voor het plechtige moment, de Franse president Emmanual Macron op kop, met in zijn zog burgemeester van Parijs Anne Hidalgo en de burgemeesters van Saint-Denis en Saint-Ouen-sur-Seine.



De Franse architect Dominique Perrault legde hen uit hoe hij te werk gegaan is. Ook de Vlaamse architecte Anne Mie Depuydt was aanwezig op de ceremonie, zij ontwierp mee een groot deel van het dorp.



