Club Brugge dreigt (weer) met individuele verkoop van TV-rechten: "We maken voorbehoud"

Een oud dreigingsmiddel wordt weer bovengehaald. In zijn eerste interview als CEO van Club Brugge geeft Bob Madou aan dat blauw-zwart overweegt om zijn televisierechten individueel te verkopen. De toon is bij deze meteen gezet voor de (belangrijke) onderhandelingen die de komende maanden volgen.

Wie mag vanaf het seizoen 2025-2026 het Belgische voetbal uitzenden en tegen welke prijs? Die vraag wordt de komende maanden het onderwerp van intense discussies tussen onze profclubs.

Voor de huidige overeenkomst telt mediabedrijf Eleven Sports jaarlijks 103 miljoen euro neer. Dat geld wordt elke jaargang verdeeld over de clubs, op basis van de prestaties en belangstelling in de afgelopen 5 jaar. Daardoor vangt Club Brugge telkens de vetste vis. Volgend seizoen zou blauw-zwart volgens de verdeelsleutel meer dan 11 miljoen euro opstrijken. Toch volstaat dat niet volgens Bob Madou, de nieuwe CEO van Club Brugge. "De mediagelden zouden we verdeeld willen zien zodat ze reflecteren wie het meest bijdraagt. Bij Club denken we dat wij, en een aantal andere clubs, veel bijdragen." Op de vraag of ze het bij blauw-zwart als drukkingsmiddel zien om de TV-rechten voor hun duels zelf te vermarkten - en dus niet collectief via de Pro League - antwoordt Madou volmondig ja. "Daarom hebben we ook voorbehoud gemaakt bij een collectieve verkoop", klinkt het. Nieuw is het uitgangspunt van Club Brugge allerminst. In de aanloop naar de onderhandelingen over een nieuw TV-contract gooiden topclubs in het verleden al vaak de piste van een individuele verkoop op tafel.

Mededingingsautoriteit

Verder dan dreigementen kwam het in ons land (voorlopig) nog nooit. Maar in het buitenland, zoals Spanje en Portugal, zetten sommige topclubs wél al eens hun soloslim door. In België is zo'n coup, volgens experts in de materie, in de realiteit nagenoeg onmogelijk. De Belgische Mededingingsautoriteit heeft vergelijkbare cases in het verleden niet toegestaan. De Pro League wilde geen commentaar geven op de uitspraken van Madou. Sowieso zal het voor de onderhandelingen over het TV-contract cruciaal zijn dat de profclubs overeenkomen in welk format ze vanaf 2025-2026 verder zullen spelen - daarover zijn informele gesprekken tussen de topclubs naar verluidt al opgestart. Enkele sleutelvragen: blijven de play-offs bestaan? En zo ja, zullen de punten uit de reguliere competitie dan nog steeds gedeeld worden? Over dat laatste had Madou, die ook aanstuurde op minder wedstrijden, alvast een duidelijk standpunt.