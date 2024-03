WK indoor: Rosius met PR naar halve finales 60 meter, ook Nkansa stoot door, Crestan zit opnieuw in 800m-finale

Het verspringen zit erop in de zevenkamp. Simon Ehammer was daarin de beste met 8,03 meter en verstevigt dus zijn leidersplaats in de tussenstand. Sven Jansons is tweede met 7,79 meter, een persoonlijk record voor de Nederlander. Sander Skotheim pakt de derde plek met 7,75 meter.



Jente Hauttekeete raakte niet verder dan 7,22 meter en is daarmee negende. Dat is meteen ook zijn plaats in de tussenstand na twee disciplines.