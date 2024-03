LIVE WK indoor: Vidts leidt in de vijfkamp, Doom, Crestan én De Smet stoten door naar de halve finales

Tot en met zondag is de Emirates Arena in Glasgow het decor voor de 19e editie van het WK indooratletiek. U zit hier op de eerste rij om alle actie met tekst te volgen.



Noor Vidts komt als eerste landgenote in actie. Dadelijk werkt ze het eerste onderdeel van de vijfkamp af, de 60 meter horden. Vidts is de titelverdedigster na haar triomftocht in Belgrado, twee jaar geleden. Ze kan de eerste atlete ooit worden die tweemaal indoorgoud pakt op de vijfkamp.



