LIVE WK indoor: Noor Vidts superieur naar goud op de vijfkamp, Alexander Doom indrukwekkend op 400m

Eén naam springt eruit als grote topfavoriete voor goud in het hoogspringen: Jaroslava Mahoetsjich. In onwezenlijke omstandigheden pakte ze twee jaar geleden de indoor wereldtitel in Belgrado, amper een maand na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.



In de aanloop naar dat WK zat Mahoetsjich nog in een schuilkelder, terwijl de Russen haar thuisstad Dnipropetrovsk bombardeerden. Na een calvarietocht van 2.000 kilometer in de auto bereikte ze Belgrado en sprong ze ondanks alles onder groot applaus naar goud.







Mahoetsjich was afgelopen zomer ook de beste op het WK outdoor in Boedapest. In Glasgow moet ze wellicht opnieuw opboksen tegen het Australische duo Eleanor Patterson en Nicola Olyslagers, die in de Hongaarse hoofdstand respectievelijk zilver en brons veroverden.