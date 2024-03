LIVE WK indoor: Halen de Tornados en de Cheetahs de finale en hoe hoog springt Carmoy?

Yanla Ndjip-Nyemeck is de tweede Belg die vandaag in actie komt in de Emirates Arena. Zij treedt straks aan in de derde van zes reeksen op de 60 meter horden. Voor een plek in de halve finales moet ze bij de eerste drie in haar reeksen eindigen of één van de zes beste verliezende tijden neerzetten. Wellicht is dat nog te hoog gegrepen voor de 21-jarige WK-debutant.





Onze landgenote loopt in dezelfde reeks als topfavoriete Devynne Charlton. De atlete uit de Bahama's stelde vorige maand in New York het wereldrecord scherper tot 7"67. Amper vijf dagen later deed de Amerikaanse Tia Jones even goed op het Amerikaans indoorkampioenschap in Albuquerque, maar ze liep daar ook een blessure op en laat daarom verstek gaan voor dit WK.