LIVE WK indoor: Goud voor de Tornados, vierde plek én Belgisch record voor de Cheetahs! Wat kan Crestan op 800m (22.10 u)?

Slotdag op het WK indoor in Glasgow, maar die heeft nog heel wat in petto. Het is natuurlijk vooral uitkijken naar de prestaties van de Belgische aflossingsploegen op de 4x400 meter. De Belgian Tornados lopen om 12.10 u de reeksen, een halfuur later is het aan de Belgian Cheetahs.





Op de zevenkamp heeft Jente Hauttekeete nog drie onderdelen voor de boeg en Yanla Ndjip-Nyemeck maakt straks haar WK-debuut in de reeksen van de 60 meter horden. Thomas Carmoy komt als laatste Belg in actie tijdens de ochtendsessie in de finale van het hoogspringen.





Vanavond zien we ook Ben Broeders nog aan het werk in de finale van het polsstokspringen.