LIVE WK indoor: GOUD! Alexander Doom verbaast met wereldtitel op de 400 meter

Flink wat Belgen in actie vandaag op het WK indoor in Glasgow. Elie Bacari en Michael Obasuyi bijten de spits af in de reeksen van de 60 meter horden. Daarna mag zevenkamper Jente Hauttekeete zijn debuut maken op een groot kampioenschap bij de senioren.



Delphine Nkansa en Rani Rosius gaan voor de halve finales op de 60 meter, Eliott Crestan en Tibo De Smet staan aan de start in de halve finales van de 800 meter. John Heymans komt vanavond pas in actie in de finale van de 3.000 meter.





Vanavond is het natuurlijk ook uitkijken naar Alexander Doom in de finale van de 400 meter. Rond 22.10u weten we of hij voor een tweede Belgische medaille op dit WK indoor kan zorgen.