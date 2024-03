LIVE WK indoor: Concurrente Vidts valt geblesseerd uit, Doom stoot door naar halve finales 400 meter

Verrassing in de derde reeks van de 400 meter. Titelverdediger Jereem Richards valt stil in de laatste rechte lijn en eindigt pas vierde. De winst is voor de Hongaar Attila Molnar in 46"52. Ook de Nigeriaan Dubem Nawchuckwu mag als tweede naar de halve finales.



Richards is voorlopig wel nog geplaatst met de beste verliezende tijden. Patterson is zijn plaatsje in de hot seats daardoor wel kwijt.



Dadelijk komt Alexander Doom in actie in de vierde en laatste reeks van de 400 meter.