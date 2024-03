LIVE WK indoor: Belgian Tornados overtuigend naar de finale, Cheetahs volgen hun voorbeeld met Belgisch record

De spanning stijgt in de Emirates Arena, want het is bijna tijd voor de 4x400 meter. De Belgian Tornados, de titelverdedigers na hun triomf in Belgrado twee jaar geleden, komen in actie in de eerste reeks en nemen het op tegen Kenia, Slovakije en de Verenigde Staten.



België loopt met Sacoor, Iguacel, verrassing De Smet en Dylan Borlée.



Een plek bij de eerste twee levert een rechtstreeks finaleticket op. Ook de twee beste verliezende tijden stoten door naar de finale vanavond.





De Tornados krijgen de kans om de grote teleurstelling van het WK in Boedapest vorige zomer door te spoelen. Toen slaagde het Belgische aflossingsteam er voor het eerst in een eeuwigheid niet in om de finale te halen. Met Julien Watrin, bij wie teelbalkanker werd vastgesteld, speelden de Tornados wel een sterke pion kwijt.