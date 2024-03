LIVE WK atletiek indoor: Titelverdedigster Noor Vidts staat vierde na eerste onderdeel in de vijfkamp

Om 12.00 u moet Alexander Doom aan de bak in de reeksen van de 400 meter, maar eerst is het op dat nummer de beurt aan de vrouwen. Alle ogen zijn daar uiteraard gericht op Femke Bol. Twee geleden verbeterde zij op het Nederlands Kampioenschap indoor haar eigen wereldrecord op de 400 meter met twee honderdsten. De nieuwe besttijd op de afstand is nu 49"24.





Op het vorige WK indoor was Bol niet opgewassen tegen Shaunae Miller-Uibo - de tweevoudig olympisch kampioene uit de Bahama's - en moest ze vrede nemen met zilver, maar nu is het 23-jarige Nederlandse fenomeen de absolute topfavoriete voor goud. Ze zit aan 14 overwinningen op een rij op de 400 meter (outdoor & indoor) en is de enige die dit jaar al onder de 50 seconden dook.