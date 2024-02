Coupe de France: Lyon stoot met "Belgische" inbreng door naar halve finales

Lyon is de eerste halvefinalist in de Franse beker en kan zo zijn grijs seizoen opsmukken.



Tegen Straatsburg was het een kansarme pot, al verdiende vooral de thuisploeg meer dan de 0-0 na 90 minuten.



Gift Orban, Malick Fofana en Clinton Mata vielen in het laatste kwart van de match in, Orel Mangala werd naar de kant gehaald.



Enkel Orban stond op het strafschoppenlijstje en miste net als zijn ploegmakkers niet. Straatsburg liet 2 steken vallen: 4-3 en vreugde bij de thuisploeg.