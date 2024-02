Maellyse Brassart verovert brons aan de brug op Wereldbeker in Cottbus

Maellyse Brassart is zaterdag op de derde plaats geëindigd tijdens de finale van de brug met ongelijke leggers op de Wereldbeker turnen in het Duitse Cottbus. Onze 22-jarige landgenote gaf zo het goede voorbeeld aan Nina Derwael, die morgen in actie komt op de balkfinale.

Het goud in Cottbus ging naar de Algerijnse Kaylia Nemour (15.433 ptn). Die was met dezelfde score donderdag ook al de beste in de kwalificaties. Nemour ging de Wit-Russische Alena Tsitavets (14.100 ptn) voor.

Zondag, vanaf 14.05 uur, komen Nina Derwael en Erika Pinxten in actie in de balkfinale in Cottbus. In de kwalificaties werd Derwael vrijdag derde met een score van 13.700. Pinxten haalde als vijfde 13.333 punten.

Voor Nina Derwael is de Wereldbeker in Cottbus haar tweede competitie van het seizoen. Ze pakte vorig weekend bij haar rentree meteen goud op de balk tijdens de Wereldbekermanche in Caïro, voor Pinxten.

Caïro was voor Derwael haar eerste competitie in 472 dagen. De 23-jarige Limburgse onderging in september nog een schouderoperatie. Een maand later moest ze forfait geven voor het WK in eigen land, in Antwerpen.

De olympische kampioene op de brug met ongelijke leggers moet haar ticket voor de Olympische Spelen in Parijs nog afdwingen.

Na de vier Wereldbekermanches van dit voorjaar (Caïro, Cottbus, Bakoe en Doha) verdienen de twee beste turnsters die zich nog niet plaatsten op elk van de vier toestellen een individueel ticket voor de Spelen. Daarna is er nog een laatste kans op kwalificatie tijdens het EK in mei.