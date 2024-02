Kijk rond 16.10 uur of Ward Lemmelijn zijn wereldtitel indoorroeien herovert

Ward Lemmelijn en broer Lode - van Kamp Waes - doen vanmiddag mee aan het WK indoorroeien in Praag. Ward Lemmelijn wil revanche voor zijn 2e plek van vorig jaar. Hij wil de draad oppikken van zijn wereldtitels bij de beloften in 2019 en 2020 en bij de senioren in 2021 en 2022. Ook het wereldrecord (5'35"18 over 2 km) zit in zijn achterhoofd. Kijk op een stream exclusief op onze website en app of hem dat lukt.