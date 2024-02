Coördinator Hanna Mariën: "Na EK-goud en WK-zilver is zelfs olympische titel voor Kim Meylemans mogelijk"

Skeletoni Kim Meylemans heeft gisteren geschiedenis geschreven met haar zilver op het WK in Winterberg, in Duitsland. Dat weekte ook bij coördinator Hanna Mariën emoties los: "Er is de voorbije 2 jaar gewerkt om een optimaal team uit te bouwen rond Kim. Dat werpt zijn vruchten af."

Hanna Mariën weet wat het is om met een slee naar beneden te duiken: op de Winterspelen van 2014 in Sotsji werd ze samen met Elfje Willemsen zesde in de tweevrouwsbob.



Kim Meylemans deed gisteren beter met een medaille op het WK. Daarbij moest Mariën een traantje wegpinken. "Dit brengt heel wat emoties mee. Na haar Europese titel droomden we van een WK-medaille. Het was superspannend. Er waren ook heel wat supporters afgereisd. En dan pakt ze zilver..."



Mariën werkt sinds een jaar als persoonlijk coördinator voor het programma Meylemans, ze wordt betaald door Sport Vlaanderen. Hoe verklaart ze de successen dit seizoen? "Het is even wat zoeken geweest in het verleden naar de coaches."



"Ze heeft dus al wel een paar keer gewisseld, maar nu werkt ze met een Spaanse baancoach en een Britse materiaalman. Dat werkt ongelooflijk goed en werpt nu zijn vruchten af."





Twee jaar geleden wisselde Meylemans ook van slee. "Bobslee en ook skeleton is de Formule 1 van de wintersport", benadrukt Mariën. "Als je geen goed materiaal hebt, sta je nergens. Ze hebben de voorbije 2 jaar zitten zoeken naar de bouw van de slee en de ijzers die eronder staan. In het begin van het seizoen was het vaak net niet. Uiteindelijk is het er op het EK uitgekomen. En fantastisch dat hier zilver volgt."