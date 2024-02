Kijk LIVE naar WK skeleton: kan Kim Meylemans (3e) medaille pakken?

Kim Meylemans kwam met de derde tijd naar beneden in de 3e run, enkel de top 2 was een fractie sneller. "Ik ben heel tevreden. Ik denk niet dat ik veel beter kan doen", reageerde ze voor de Sporza-camera na haar afdaling.



"Het was een heel mooie run van top tot finish. Het ging ook veel sneller vandaag dan gisteren. Dat wilden we. Gisteren hadden we "runners" (ijzers, red) op de slee die niet zo ideaal waren, dat wisten we. Toen was het een beetje damage control."



Het ligt dicht bij elkaar. Meylemans volgt op 10 honderdsten van de top 2, de Britse Tabitha Stoecker is 4e op 6 honderdsten van de Belgische. "Dat is Winterberg", legt ze uit.



"Het is niet de meest technische baan. De verschillen zijn heel klein. De push is superbelangrijk. Het weer is ook belangrijk, het begint nu te sneeuwen, dat zal ook zijn invloed hebben. Maar het is wat het is."



Ze gaat met vertrouwen naar de slotrun: "Het ziet er goed uit, ik ga nog één keer alles geven."



Er is vanochtend een bus vol Belgische supporters vanuit Neeroeteren naar Winterberg afgereisd. "Dat is zalig. Winterberg is een beetje onze thuishaven. Ze komen genieten, wie weet wanneer er hier nog eens een WK is."



De tweede Belgische, Aline Pelckmans won ook een plekje, van 19 naar 18.