LIVE F1-testdagen: Sainz klokt snelste tijd op dag 2 in Bahrein, Perez is kilometervreter

Charles Leclerc klokte de snelste tijd in de voormiddag, ploegmaat Carlos Sainz deed nog beter na de pauze. De Spanjaard van Ferrari benaderde met zijn 1'29"921 zelfs de tijd die Max Verstappen vorig jaar neerzette om de polepositie te veroveren (1'29"708).



Leken de F1-teams gisteren nog gefocust op data verzamelen, dan kon vandaag het gaspedaal eens worden ingedrukt met zachte banden. De tijden laten uitschijnen dat alle wagens een pak sneller zijn dan vorig jaar.



Sergio Perez (Red Bull), die met 129 rondjes de kilometervreter was, klokte de 2e tijd. Lewis Hamilton die voor het eerst achter het stuur van de Mercedes mocht kruipen in Bahrein, was goed voor de 3e tijd. Wereldkampioen Max Verstappen keek een dagje toe vanaf de zijlijn.