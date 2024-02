LIVE F1-testdagen: Leclerc is de beste in 2e ochtendsessie, dekseltje zorgt voor oponthoud

Max Verstappen draaide 66 rondjes van 5,412 km tijdens de ochtendsessie én had met 1'32"548 de snelste tijd in zijn Red Bull RB20. Vorig jaar pakte de Nederlander de pole in Sakhir met 1'29"708.



Ferrari-man Charles Leclerc kwam tot 64 ronden en een tweede tijd op 7 tienden van de Nederlander met zijn SF-24.



Fernando Alonso staat op 3. De Spanjaard gaf 837 duizendsten toe in zijn Aston Martin-Mercedes AMR24. Met 77 ronden was hij de meest actieve vanochtend.





De Brit George Russell kwam als enige rijder van Mercedes in actie. Hij maakte 48 ronden vol en werd zesde op 1"682. Zijn landgenoot en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die in 2025 naar Ferrari overstapt, bleef nog aan de kant. Tien rijders kwamen in het eerste deel van de testsessie op woensdag het circuit op.