LIVE F1-testdagen: afvoerdeksel is opnieuw spelbreker in Bahrein

Voor de tweede dag op een rij is een afvoerdeksel in Bocht 11 losgekomen. Nu was het Sergio Perez die met zijn Red Bull het deksel liet losschieten. Dat gebeurde vermoedelijk door de grote zuigkracht van de luchtstromen onder de auto.



De ochtendsessie lag een uur stil. Rond 10 uur onze tijd begon de tweede sessie van de dag (in Sakhir is het dan 12 uur). Die gaat 7 uur aan een stuk door.





De Spanjaard Carlos Sainz had 11 ronden gereden in zijn Ferrari, toen de rode vlag uitging. Hij reed tot dan de snelste ronde. Sainz was donderdag ook de snelste.



De Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen, die woensdag op de eerste testdag de snelste was, neemt in de middagsessie het stuur van de Red Bull over van Perez.