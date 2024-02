Wielermanager Ine Beyen: " Straf dat je drie echte toppers in je ploeg kan zetten"

di 20 februari 2024 18:18

Het aftellen naar het openingsweekend in de koers is volop aan de gang. Iedereen legt de laatste hand aan z'n wielermanagerteams. Bij de vrouwen is het de eerste keer dat er een manager is en dat kan wat tricky zijn. Ine Beyen, cocommentator bij de vrouwenwedstrijden op Sporza, geeft alvast haar selectie prijs.

"Ja, ik vond het echt wel moeilijk", zegt Ine Beyen wanneer we vragen naar haar opstelling in de wielermanager voor vrouwen. "Je zit met de limiet van 3 rensters per ploeg en van SD Worx-Protime zou je ze eigenlijk allemaal in je ploeg willen zetten." Voor onze cocommentator was het vooral moeilijk om de underdogs te kiezen. "Er zijn er heel veel aan mekaar gewaagd. Die keuze was zeker moeilijker dan die van de toppers." Bij de echte toppers dus geen verrassingen: Lotte Kopecky en Demi Vollering zijn de speerpunten. Kopecky voor het eerste luik van het jaar, Vollering eerder naar het Ardennenluik. "Ik heb er ook Lorena Wiebes ingezet als derde renster van SD Worx. Straf dat je die drie toppers in 1 ploeg kan krijgen. Het is een behoorlijke luxe, zeker omdat je dan nog budget over hebt om er andere goeie rensters bij te kiezen."

Lotte Kopecky wint de Omloop in 2023.

"Ik verwacht wel wat van Fenix-Deceuninck"

Net onder de grote namen kiest Ine Beyen voor Silvia Persico, Elisa Longo Borghini,

Riejanne Markus en Maaike van der Duin. "Die laatste kan op hetzelfde niveau gezet worden als Markus. Ze doet het altijd heel goed in de Vlaamse klassiekers. Ze heeft een goede sprint en vorig jaar reed ze vaak heel goed." Beyen verwacht ook wel wat van onze landgenote Marthe Truyen. "Marthe was vorig jaar tweede op het BK en ze kan zich altijd goed positioneren in de sprint. Als ze eens mee kan gaan in de juiste ontsnapping, dan kan ze zeker punten pakken."

Ook haar Fenix-Deceuninck-ploegmate Christina Schweinberger zit in haar team. "De vrouwen van Fenix koersen altijd attractief. Ze durven heel veel en het zal wel eens lukken. Hopelijk dit jaar al."

Kleinere, onbekende, namen zijn de moeilijkste. Die zullen niet winnen of top drie rijden, maar ze kunnen op een goeie dag wel punten pakken Ine Beyen, cocommentator vrouwenwielrennen

Tot slot trekt Ine Beyen ook de kaart van de jeugd met Guazzini, Kerbaol en Bego. "Die laatste is echt wel een heel jonge renster, maar die kan goed bergop rijden. We zullen haar zeker zien in de Ardennenklassiekers." "Kleinere, onbekende, namen zijn de moeilijkste. Die zullen niet winnen of top drie rijden, maar ze kunnen op een goeie dag wel punten pakken." "Als je goed naar de vrouwenwedstrijden gekeken hebt, dan kan je de namen van die kleine rensters misschien al eens gehoord hebben, maar iemand die totaal niet naar de vrouwenkoers kijkt, weet helemaal niet wie Kerbaol en Bego zijn." "Dus dat zijn wel goede tips, denk ik", lacht Beyen.

Marthe Truyen is een van de twee Fenix-rensters in de ploeg van Ine Beyen.

"Ik geloof meer en meer in Marianne Vos"

"Ik mis nu in mijn ploeg nog Fem van Empel, maar dat zal mijn eerste transfer zijn voor Gent-Wevelgem", zegt Ine, als we het tot slot over de transfers hebben. "Het zal wel een rekensom zijn om die erin te krijgen." Beyen vermoedt ook dat er veel mensen Juliette Labous gekozen hebben. "Dat zou ik ook wel gedaan hebben mocht mijn budget ongelimiteerd zijn." Maar een witte merel waar misschien niemand aan denkt, is Marianne Vos. "Er zullen kenners zijn die haar zeker zullen kiezen. Gewone leken weten misschien niet van haar blessures en operaties van vorig seizoen en zijn niet op de hoogte van de comeback waarmee ze bezig is."

Drievoudig wereldkampioene Marianne Vos.