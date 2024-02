Denkey als vervanger van Thiago? Bekijk de 20 goals van de topschutter

Speelt Kevin Denkey vanmiddag tegen zijn toekomstige werkgever?

De spits van Cercle Brugge kan vanmiddag alvast zijn visitekaartje nog eens afgeven. Al is dat eigenlijk niet meer nodig voor de Gouden Stier met dit seizoen al 20 doelpunten achter zijn naam.

Nu Igor Thiago, ook al goed voor 16 goals in de competitie, deze zomer de overstap maakt naar Brentford, lijkt de topschutter van Cercle alvast een interessante optie voor Club Brugge om de Braziliaan te vervangen.

"Hij is natuurlijk een goede speler", bleef coach Ronny Deila nog voorzichtig. "Als je topschutter bent, zegt dat veel. Maar het is niet het moment om te zeggen of hij het type spits is voor ons."

Als Club Brugge interesse zou hebben in Denkey, zal het niet de enige club zijn. Volgens de Franse sportkrant LÉquipe hebben Real Betis en Sevilla ook al hun oog laten vallen op de Togolees, die sinds januari 2021 bij Cercle speelt.

Met alleen nog Ferran Jutgla als diepe spits zal Club deze zomer hoe dan ook versterking zoeken voor de voorlinie. "Wanneer Thiago vertrekt, zal er zeker een aanvaller bijkomen", verklapte Deila ook.

"Ik ben er zeker van dat we verder zullen kijken dan onze eigen stad. We zullen de wereld afspeuren, maar natuurlijk moet je ook kijken naar wat er rond je loopt."

"We zullen wel zien wat er op het einde gebeurt. Ik ben zeker dat Cercle veel geld zal willen na onze transfers", besloot Deila. Club vangt meer dan 30 miljoen euro voor Thiago.

Kan Denkey zijn prijskaartje ook nog wat opdrijven tegen Club Brugge?