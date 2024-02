België wint van Cuba op WK tafeltennis voor landen

De Belgische mannen hebben vrijdag een logische 3-0-nederlaag geleden tegen titelverdediger China in hun eerste groepsmatch.



Martin Allegro (WTT-56) opende voor België tegen Ma Long (WTT-3). Hij verloor in 4 sets: 11-4, 11-7, 10-12 en 11-7.



Vervolgens klopte nummer 1 van de wereld Fan Zhendong, de individuele wereldkampioen, Cedric Nuytinck (WTT-105) in 3 sets (11-5, 11-6 en 11-6).



Adrien Rassenfosse (WTT-85) moest in de laatste partij met 11-8, 13-11 en 11-4 het onderspit delven tegen Wang Chuqin (WTT-2). De vierde speler van het Belgische team in Busan is Florent Lambiet (WTT-118).



In de andere wedstrijd in poule 1 won Hongarije met 3-0 van Cuba.



De Belgen mikken op het WK voor landenteams op een plaats in de kwartfinales. Die geeft automatisch zekerheid over deelname aan de Olympische Spelen van Parijs. In dit scenario zouden ook 2 spelers in het enkelspel zich rechtstreeks kwalificeren.



China kroonde zich de voorbije 10 edities telkens tot wereldkampioen op het WK voor teams. Bij de eerste titel van die reeks, in 2001 in het Japanse Osaka, werd in de finale het Belgische team met de broers Saive geklopt. In totaal heeft China 22 wereldtitels in teamverband op zijn palmares staan.