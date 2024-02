Mercedes trekt doek van gloednieuwe W15: "Ik kon er vannacht niet van slapen"

De "zilverpijl" is terug. Als voorlaatste F1-team heeft Mercedes zijn nieuwe wagen voorgesteld en de zilverkleurige neus springt meteen in het oog. Grijpt de Duitse renstal na een jaartje in het zwart zo terug naar de succesjaren?

Dat is alvast de hoop van teambaas Toto Wolff. Mercedes eindigde vorig seizoen wel als 2e in het constructeurskampioenschap, maar de kloof met kampioen Red Bull bedroeg maar liefst 451 punten.

"Er bestaan geen mirakels in deze sport", stelde Wolff. "Maar onze ambitie is sterk. We willen een solide seizoen rijden met een betrouwbare wagen."

Het woord wereldtitel viel evenwel geen enkele keer tijdens de voorstelling. Ook Toto Wolff beseft dat Red Bull niet zomaar teruggehaald kan worden. "In 2022 hadden we het helemaal verkeerd met de nieuwe regels", zei hij.

"Als je over 10 jaar terugkijkt, lijken een 3e en 2e plaats in het constructeurskampioenschap niet slecht na 8 wereldtitels op een rij. Maar dat klopt niet als één rijder bijna alle races wint."

Wat is dan wel het doel van Mercedes in 2024? "We willen onze positie tegenover Ferrari en McLaren bevestigen", aldus Wolff. "Maar we willen ook weer vooraan raken. We houden wel van een uitdaging."