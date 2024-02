Isabelle van Elst schaatst BR op de 1.500m, Bart Swings (9e) verrast niet op de 10 kilometer

Op de laatste dag van het WK schaatsen in Calgary moet Bart Swings nog aantreden voor twee onderdelen. Minder dan een etmaal nadat Swings zijn mondiale titel op de massastart heeft verlengd, komt hij uit op de 10 kilometer.



Swings schaatst in het zesde en laatste paar tegen de Italiaan Davide Ghiotto, dit seizoen de winnaar van de wereldbeker op de lange afstanden. Drie uur later sluit Swings het toernooi af met de 1.500 meter. In de achtste rit is dan de Noor Sander Eitrem zijn tegenstander.



Vooraf heeft Swings gezegd dat het geen bezwaar is om kort na de minimarathon over zestien ronden nog twee races af te werken. Een jaar geleden besloot Swings wel na een slechte nacht bij het WK in Heerenveen af te zien van de tien kilometer.



Op de 1.500 meter bij de vrouwen schaatst Sandrine Tas tegen de Zuid-Koreaanse Soomin Kang (derde paar). Isabelle van Elst lootte Binyu Yang uit China (zesde paar).