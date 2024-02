Hanne en Stijn Desmet strijden nog mee voor de medailles in Gdansk

Hanne en Stijn Desmet hebben geen steek laten vallen op de eerste dag van de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Hanne Desmet schaatst zaterdag de kwartfinales van de 500 en 1.000 meter, broer Stijn Desmet plaatste zich voor de halve finales van de 1.500 meter en de kwartfinales van de 500 meter.



Op de 500 meter plaatste Adriaan Dewagtere zich via derde plaatsen in de voorronde en de reeksen voor de kwartfinales. Op de tweede 500 meter was hij veertien duizendsten te traag voor een kwartfinaleplaats. Enzo Proost werd verwezen naar de herkansing. Dat gold ook voor Tineke den Dulk, Aleyandro Rivero Maerschalck en Warre Van Damme.



Het gemengde kwartet, bestaande uit zus en broer Desmet, Den Dulk en Dewagtere, had voldoende aan de tweede plaats achter China om verder te komen. De mannen (Desmet, Dewagtere, Proost en Van Damme) eindigden als vierde en werden uitgeschakeld.