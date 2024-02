GOUD! Magistrale Bart Swings verlengt zijn wereldtitel op de massastart

Irene Schouten heeft haar 3e gouden medaille in Calgary veroverd, na de achtervolging en de 3.000 meter. De Nederlandse, ook olympisch kampioene, kwam vroeg in de wedstrijd ten val en moest bijna de helft van de wedstrijd achtervolgen. Maar ze liet zich niet van de wijs brengen en had nog voldoende over om in een spannende eindsprint net de lokale favoriete Ivanie Blondin af te houden.



Sandrine Tas liet zich in de wedstrijd even opmerken, door de eerste sprint voor de punten te winnen. Maar daarna deemsterden de Belgen weg. Tas eindigt als 9e, Fran Vanhoutte is 12e.