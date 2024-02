Gerben Thijssen: "Hier heb ik heel de winter hard voor gewerkt"

Dolle vreugde bij Intermarché-Wanty na de finish van de openingsrit in de Ronde van de Algarve.



Iedereen valt Gerben Thijssen in de armen na zijn sprint naar de overwinning. "Lekker man. Dat is het", kloppen de ploegmakkers elkaar trots op de schouder.



"Het is ongelooflijk wat de ploeg vandaag voor me heeft gedaan", vertelt een duidelijk uitgelaten Thijssen na zijn overwinning. "We zijn hier met zeven en hebben alle zeven even hard voor deze overwinning gewerkt Ik ben blij dat ik die werklust uiteindelijk ook kon verzilveren."

"Het beste voorbeeld: Vito Braet was dit weekend nog tweede in de Figueira Classic en cijferde zich nu zonder problemen weg op kop van de koers. Het was mooi om te zien hoe ze door het vuur gingen voor mij.