Frankfurt-fans worden 3 dagen verbannen: Union neemt geen risico's met berucht supporterslegioen

De ordediensten in Brussel zullen donderdag met een bang hartje naar het duel tussen Union en Frankfurt kijken. Niet om sportieve redenen, wel omwille van de beruchte reputatie van de uitfans. De fiasco's met Frankfurt-supporters zijn immers niet meer op één hand te tellen. Vraag dat maar aan Antwerp. Om de Duitse hooligans aan banden te leggen, nam de stad Brussel alvast enkele strenge maatregelen.

Brussel maakt zich op voor de komst van een van de meest beruchte supporterslegioenen in West-Europa.

Zo zal Eintracht Frankfurt donderdag tijdens de Conference League-wedstrijd tegen Union in het Lotto Park door 1.200 fans aangemoedigd worden.

Dat aantal is op zich geen probleem, maar Frankfurt is en blijft beducht om zijn harde supporterskern. Vorig seizoen werd bij Champions League-wedstrijden in Marseille en Napels de bewegingsvrijheid van de fans nog aan banden gelegd, maar kwam het toch tot gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende fans.

Een jaar eerder slaagden zo'n 30.000 fans van 'Die Adler' erin om voor een kwartfinale in de Europa League het Camp Nou van Barcelona te kapen door tickets te bemachtigen die voor Spaanse supporters bestemd waren.