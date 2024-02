Belgisch achtervolgingsteam gaat bijna zo hard als Nederland

Op de tweede dag van de wereldkampioenschappen schaatsen (afstanden) komt de Belgische achtervolgingsploeg vanavond om 20.55 uur uit tegen China. Bart Swings, Indra Médard en Jason Suttels vormen het Belgische team.



Voor het eerst in tien jaar doet België op dit onderdeel aan de wereldtitelstrijd mee. Tijdens de Wereldbekerwedstijden in Salt Lake City bracht het drietal het nationale record enkele weken geleden nog op 3'43"38.



Als zevende in de eindstand van de Wereldbeker plaatste België zich voor de WK. Acht landen doen in Calgary mee. De Belgen, die enkele weken in Salt Lake City trainden, en China schaatsen in het tweede paar. In het derde paar treft titelverdediger Nederland de Verenigde Staten.