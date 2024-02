13 wedstrijden in 42 dagen tijd: het loodzware programma van leider Union richting play-offs

Het zijn drukke weken voor Union. Vanavond hervat het Europees tegen Eintracht Frankfurt, nadat het sinds de herstart van de competitie in januari al telkens twee matchen per week moest spelen. Omdat de competitieleider nog op drie fronten actief is, zal daar de komende weken niet meteen verandering in komen.

De zware periode afsluiten, gebeurt in principe op zaterdag 2 maart aan Den Dreef tegen OH Leuven .

Een paar dagen later komt ook Club Brugge over de vloer voor de terugwedstrijd van de halve finales van de Beker van België. Union moet hierin een 2-1-achterstand uit de heenwedstrijd proberen rechttrekken.

Of toch niet? Als Union erin slaagt om Frankfurt uit te schakelen, moet het ook de twee weken die daarop volgen Europees voetbal spelen.



Tel daar ook nog de thuismatch tegen Gent en de verplaatsing naar Antwerp bij op en je komt tot de conclusie dat Union voor de start van de play-offs op 29 maart nog veel kan winnen, maar ook kan verliezen.

Geteld vanaf de start in januari tot en met de wedstrijd tegen OH Leuven speelt Union 13 wedstrijden in 42 dagen tijd.

Als de koploper in de competitie doorstoot in de Conference League, loopt dat aantal zelfs op tot 17 matchen in 57 dagen. Oftewel een wedstrijd om de drie en een halve dag - twee per week.

Ga er maar aan staan.