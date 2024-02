WK zwemmen: Fleur Vermeiren mag naar halve finales op 50 meter schoolslag

Fleur Vermeiren zwemt straks de halve finales op de 50 meter schoolslag. De 21-jarige Belgische liet vanochtend in de reeksen met 31"08 de 14e tijd van alle zwemsters optekenen. De top 16 plaatste zich voor de halve finales.



Voor Vermeiren is de 50 meter schoolslag de enige afstand die ze op dit WK zwemt. Haar persoonlijk record is 30"70. Het Belgisch record staat me 30"53 op naam van Florine Gaspard.



De Italiaanse Benedetta Pilato was zaterdagochtend de snelste zwemster op de 50 meter schoolslag. Zij tikte aan in 29"89. De halve finales worden vanavond vanaf 17.25 uur Belgische tijd afgewerkt.