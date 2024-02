WK zwemmen: 18-jarige Belgische Grace Palmer mist halve finales 200m schoolslag op een haar

De Belgische vrouwen hebben de reeksen van de 4x200 meter vrije slag niet overleefd. Het Belgische kwartet zwom in totaal de 15e chrono, alleen de top 8 mocht naar de finale.



België zwom in Doha met een piepjong viertal, waarvan Valentine Dumont met haar 23 lentes de oudste was. Dumont was de startzwemster, daarna volgden nog Camille Henveaux (17), Lucie Hanquet (20) en Lotte Vanhauwaert (19).



Die laatste tikte aan na 8'06"56, waarmee de Belgen 12'18" langzamer waren dan de Chinese dames, die de snelste tijd lieten optekenen in de reeksen.