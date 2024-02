Rally Zweden: WK-leider Neuville zakt weg na een motorprobleem

Thierry Neuville en zijn co Martijn Wydaeghe hebben de 6e chrono neergezet in rit 1. In een sprint over 5 km gingen ze 2"7 trager dan leider Kalle Rovanperä die zich als een vis in het water voelt op de sneeuw in het noorden van Zweden.



"Het was oké, al kreeg ik niet alles uit de auto", reageert Neuville. "Ik heb wat moeten worstelen. De auto kan wat meer tractie gebruiken."



Neuville krijgt morgen 7 ritten om wat plaatsen te winnen in de tweede WK-rally van het seizoen. De eerste in Monte Carlo won hij.