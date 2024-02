Nina Sterckx wil op het WK gewichtheffen vooral scoren voor de Spelen: "Op training breekt ze al records"

Nina Sterckx staat nog steeds in een stevige spreidstand. De Belgische gewichtshefster kan zich zowel in de -49 kilogram als de -59 kilogram nog plaatsen voor de Olympische Spelen. Op het WK in Sofia deze week hoopt Sterckx alvast wat klaarheid te scheppen voor zichzelf. "Ze is er vooral met het oog op Parijs", legt haar manager Tom Goegebuer uit.

Bij het gewichtheffen plaatsen enkel de atleten die eind april - na de laatste wedstrijd in Thailand - in de top 10 gerangschikt staan, zich rechtstreeks voor Parijs 2024.

"Ze voelt zich weer beter na een moeizamere periode in december. Volledig topfit is ze nog niet, maar ze zou wel in staat moeten zijn om al een stapje voorwaarts te zetten. Daarna hebben we nog tijd om te pieken naar eind april om het olympische doel uit de brand te slepen."

"We sluiten een medaille op het WK zelf niet uit, maar Nina ( Sterckx, red. ) is er toch vooral om haar persoonlijke record te verbeteren en zichzelf zo een gunstigere plaats op de olympische ranking te schenken", legt haar manager Tom Goegebuer uit.

Toch zit Sterckx nog met een serieus dilemma.



Onze landgenote maakt in twee gewichtscategorieën nog een goede kans om zich te kwalificeren. Ze staat voorlopig zevende in de -49 kilogram-klasse. En in de -59-klasse staat ze elfde, maar één van de deelneemsters in de top 10 zou zich naar alle waarschijnlijkheid terugtrekken in de discipline.



"Om risico's te vermijden, zal Nina op het WK en waarschijnlijk ook daarna deelnemen in de -59-klasse, waar ze virtueel elfde staat. Ze hoopt daar toch enkele plaatsjes te winnen en zo kan ze in april nog steeds kiezen in welke discipline ze zou willen deelnemen in Parijs."

"Op training zien we ze alvast nieuwe records breken in de zwaardere gewichtsklasse. En tien kilogram afvallen zou toch opnieuw heel wat mentale moeite vragen van Nina. Bij de uiteindelijke keuze zullen we dan goed moeten afwegen waar haar beste kans ligt. Dat zal afhangen van de concurrentie, maar ook van haar eigen progressie."



Het WK zal woensdag alvast wat klaarheid moeten scheppen.