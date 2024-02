Bolaji Oki mist debuut in UFC niet: "Maar ik had het graag in de octagon afgemaakt"

De Belgische MMA-vechter Bolaji Oki heeft een succesvol debuut gemaakt in de UFC (Ultimate Fighting Championship), de belangrijkste bond in de mixed martial arts. De "Zulu Warrior" kon invaller Timmy Cuamba wel pas na een split decision van de jury verslaan.

Cuamba had een dag voor zijn kamp tegen Oki nog een ander gevecht, maar toch maakte hij nog altijd een frisse indruk. Oki, een Belg met ook Nigeriaanse en Zimbabwaanse roots, kreeg Cuamba niet klein binnen de vooropgestelde 3 rondes van 5 minuten. De jury moest dus beslissen en die was, weliswaar met een split decision, op de hand van Oki.

Na 8 opeenvolgende zeges in een regulier mixed martial arts-gevecht kreeg Bolaji Oki voor het eerst de kans om in de mythische Octagon (genoemd naar de achthoekige ring) van de UFC te knokken. Oki had normaal gezien de Bosniër Damir Hadzovic partij moeten geven, maar die haakte op de valreep af, waardoor de Amerikaan Timmy Cuamba in allerijl werd opgetrommeld.

"Dit is een ongelooflijk gevoel. Mijn eerste zege in de UFC, maar zeker niet mijn laatste", klinkt Bolaji Oki ambitieus na zijn debuut.

"Ik ben wel een beetje teleurgesteld dat ik het niet binnen de tijd kon afmaken. Ik ben nochtans een finisher. Maar dat is dan voor de volgende keer."

"Ik snap ook niet waarom het een split decision was. Ik was zonder twijfel de winnaar. Het had unaniem moeten zijn."

Oki ging in de 2e ronde wel even tegen de grond. "Dat was een foutje van mij. Af en toe had hij een goeie trap. Ik moest mij ook aanpassen, omdat ik plots een andere tegenstander kreeg. Maar hij heeft mij niet kunnen verrassen."

"Ik hoop in ieder geval dat ik met mijn zege nog meer vechters uit België, Nigeria en Zimbabwe hem geïnspireerd. Zelf wil ik snel opnieuw vechten, zodat ik de ladder van de UFC kan opklimmen."