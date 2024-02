1 op 15 en nu moet KAA Gent ook nog Europa in: "Met de staf weten we niet wat we moeten doen"

zo 11 februari 2024 21:55

Het zou een belangrijke waardemeter zijn voor de plekken in de Champions' Play-offs en dat is het ook geworden: Cercle Brugge beent KAA Gent bij op de 5e plaats. Voor Gent is 2024 voorlopig een bijzonder mager beestje. "Voor Nieuwjaar hebben we één keer verloren, de jongste weken al 5 keer. Wat een immens verschil", zucht de trainer.

Het begon een maand geleden met de exit in de beker bij Club Brugge en sindsdien geraakt KAA Gent maar niet uit het sukkelstraatje. Na nederlagen tegen KV Mechelen, STVV en Anderlecht en een gelijkspel tegen Westerlo, volgde een nieuwe dreun tegen Cercle Brugge. En weer voor eigen volk. "De manier waarop is in se niet belangrijk", vertelde Hein Vanhaezebrouck na de 1-2-nederlaag. "Onze eerste helft was goed, maar we waren niet efficiënt. En we slikten een vermijdbaar doelpunt. Met onze vijf torens doen we onze opdracht niet." Na de rust volgde weer een opdoffer. "En dan heb je niet meer de punch om nog iets te doen. Enkele jongens waren vermoeid en we hebben niet veel wisselmogelijkheden om iets extra's toe te voegen met deze jonge bank." "Een paar jongens halen niet hun beste niveau na de interlandperiode. Ze moeten hier het verschil maken, maar zo zit het niet in elkaar. Als je een paar weken te weinig gedaan hebt, dan haal je dat niet zomaar in." "Het is een pijnlijke nederlaag die niet hoefde, maar het toont de situatie waarin we ons bevinden. Dit is geen ideaal scenario." "Voor Nieuwjaar hebben we één keer verloren, nu 5 keer en bijna 6 keer, want we scoren tegen Westerlo in de 96e minuut. Dat is een immens verschil."

Donderdag speelt Gent al Europees, een uitmatch bovendien. "Met de staf zaten we samen en we weten niet goed wat we moeten doen", klonk het een beetje wanhopig. "Als ik spelers wil laten rusten donderdag, dan moeten we spelen met Jong Gent. Want zij zitten op mijn bank, hé." "Misschien moeten we spelers laten rusten en dan gaan we Europa in met de jeugd. Ik vrees dat het geen gemakkelijk verhaal wordt." "Als je met je eerste elftal speelt, dan riskeer je dat zondag in Eupen enkele spelers geen 100 procent zijn." "Na de match hadden we al heel veel vragen en die zullen blijven hangen tot donderdag. En niet vergeten: de daaropvolgende woensdag spelen we al onze terugmatch. Het wordt een zeer zware week."

