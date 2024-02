In groep met Spanje en Frankrijk? Rode Duivels kennen om 18 uur tegenstanders in Nations League

do 8 februari 2024 07:30

Het EK in Duitsland is niet de enige opdracht voor de Rode Duivels in 2024. In het najaar komen de Belgen ook in actie in de (licht gewijzigde) Nations League. Om 18 uur worden de groepen samengesteld in Parijs.

De UEFA Nations League werd in het leven geroepen om de vele oninteressante oefeninterlands te vervangen door een competitie tegen tegenstanders van formaat. De Rode Duivels kwamen in de vorige edities zo al uit tegen Engeland en Nederland in de groepsfase. En ook voor de 4e editie mogen de Belgen hopen op een sportieve uitdaging. De Belgen komen opnieuw uit in de hoogste divisie, maar zitten in tegenstelling tot de vorige keren niet in Pot 1, maar in Pot 2. Zo kunnen ze uit Pot 1 Spanje, Kroatië, Italië of Nederland loten. En ook de tegenstander uit Pot 3 kan aantrekkelijk zijn, want daarin zitten onder meer vicewereldkampioen Frankrijk en Duitsland. De Belgen mogen dus dromen van een pittige uitdaging in het najaar. De 6 groepswedstrijden van de Belgen worden afgewerkt tussen 5 september en 19 november.

