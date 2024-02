Oki Bolaji barst van vertrouwen voor UFC-debuut: "Geen greintje twijfel: de zege is voor mij"

Zoals een voetballer droomt van de Champions League, zo hoopt een MMA-vechter ooit in het Ultimate Fighting Championship (UFC) uit te komen. En voor Oki Bolaji komt die droom dit weekend uit.

"The Zulu Warrior" dwong vorige zomer zijn felbegeerde kans af en is vastberaden om die met beide handen te grijpen. "Ik ben er mentaal én fysiek klaar voor. Ik kan er niet op wachten", vertelt hij bij LowKick MMA.

Bij zijn debuut staat Bolaji tegenover de ervaren Bosniër Damir Hadzovic. Terwijl Bolaji naam wil maken in de UFC, lijkt het voor "The Bosnian Bomber" een van de laatste kansen om zich te bewijzen. Hadzovic is 37 jaar en verloor 3 van zijn laatste 4 UFC-gevechten.

"Hadzovic is een ervaren vechter en dat vind ik net goed. Dan kan ik tonen aan de wereld wie ik ben en kan ik een statement maken."

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Bolaji. "Ik heb de gevechten van Hadzovic bekeken en ik ben op alle vlakken beter. Mijn slagen zijn beter, ik ben sneller en sterker. Zelfs mijn worstelen is beter."

"Hij is 37 jaar, zijn beste dagen zijn voorbij. Ik ben nog hongerig. Ik ga het afmaken in de 1e ronde, misschien in de 2e. Maar er is geen greintje twijfel: de overwinning is voor mij."

De 28-jarige Bolaji is pas de 4e landgenoot in de UFC. "Ik zal de nieuwe Belgische ster worden", is hij overtuigd. "Het is een eer om mijn geboorteland België te vertegenwoordigen."

Oki Bolaji verloor zijn professionele MMA-debuut, maar won sindsdien 8 keer op een rij (8-1). Trekt hij die reeks nu ook door in de UFC?