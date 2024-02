"Dit was gewoon penalty": Vanaken baalt om niet-gefloten strafschop en reageert op "babyface"-uithaal Boucaut

wo 7 februari 2024 22:55

2-0 had evengoed 3-0 kunnen zijn. In minuut 71 schreeuwde Club Brugge om een strafschop nadat Union-speler Charles Vanhoutte zich liet verrassen door Hans Vanaken. "Volgens mij was het gewoon penalty", aldus de middenvelder, die ook nog beredeneerd reageerde op enkele opvallende uitspraken van ex-ref Boucaut.

"Misschien een penalty? Het was er gewoon eentje", blikte Hans Vanaken achteraf terug op de bewuste fase. "Vanhoutte dacht dat hij veel tijd had en ik zette mijn voet ervoor. Een beetje hetzelfde zoals in Eupen. Misschien zachter, maar hij raakte me gewoon. Volgens mij was het een strafschop."

Vanaken reageert niet op Boucaut

Vanaken en refs: dat was in de aanloop naar het bekerduel overigens een 'dingetje'. In RTBF-programma ‘La Tribune’ - de Waalse tegenhanger van Extra Time - had ex-scheidsrechter Alexandre Boucaut hard uitgehaald naar de middenvelder, die zondag rood kreeg voor een uithaal naar scheidsrechter Jasper Vergoote. "Het is heel goed dat Jasper Vanaken rood gaf", vond Boucaut. "Met zijn babyface heeft Vanaken misschien de ideale uitstraling, maar eigenlijk is hij een van de meest verschrikkelijke spelers op onze Belgische velden. Hij beledigt scheidsrechters. Hij is kleinzielig. Hij is gewoon bijzonder irritant." Vanaken wou na het duel tegen Union liever niet reageren op de uitspraken van Boucaut: "Dat is het beste en slimste", zei hij. "Wat anderen zeggen interesseert mij niet."