"Dit was gewoon penalty": Club Brugge baalt om niet-gefloten strafschop op Vanaken

2-0 had evengoed 3-0 kunnen zijn. In minuut 71 schreeuwde Club Brugge om een strafschop nadat Union-speler Charles Vanhoutte zich liet verrassen door Hans Vanaken. "Volgens mij was het gewoon penalty", aldus die laatste.

"Misschien een penalty? Het was er gewoon eentje", blikte Hans Vanaken achteraf terug op de bewuste fase.

"Vanhoutte dacht dat hij veel tijd had en ik zette mijn voet ervoor. Een beetje hetzelfde zoals in Eupen. Misschien zachter, maar hij raakte me gewoon. Volgens mij was het een strafschop."