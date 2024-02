Youri Mulder herinnert zich duel tegen team van Gunther Schepens: "Ik heb toen mijn kruisbanden gescheurd, heb jij dat gedaan?"

In Extra Time rakelde Gunther Schepens (sportief raadgever bij KAA Gent) enkele verhalen uit zijn spelerscarrière op. Dat zorgde voor animo aan de tafel. Bekijk hier de beste fragmenten.

"In die match heb ik mijn kruisbanden gescheurd", herinnert de Nederlander zich. "Heb jij dat gedaan?"

Tafelgasten Youri Mulder (Schalke 04) en Gunther Schepens (Karlsruhe) hebben allebei een verleden in de Bundesliga. Maar hebben ze ooit tegen elkaar gespeeld?

3 weken geleden zette AS Roma José Mourinho op de keien. Volgens de Portugees hadden de spelers hem buitengewerkt.

Gunther Schepens bekent dat hij in zijn Buffalo-periode ooit zelf een trainer naar de uitgang heeft gemasseerd.

"We hadden nochtans de eerste 7 wedstrijden gewonnen. Maar het klikte gewoon niet en dat had op termijn een impact op de resultaten.", doet Schepens zijn verhaal.



"Wat we toen gedaan hebben om de trainer buiten te krijgen? Alles."