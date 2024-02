Philippe Clement verkozen tot Coach van de Maand in Schotland

Philippe Clement blijft indruk maken in Schotland. Onder leiding van de Belgische coach wonnen de Rangers al hun wedstrijden in januari. Als bekroning werd Clement verkozen tot Coach van de Maand. Het is de eerste keer dat hij deze prijs wint. Cyriël Dessers, die andere belg bij de Rangers, werd dan weer door de eigen fans verkozen tot Speler van de Maand.

"Ik ben blij met deze trofee, maar ik neem hem in ontvangst in naam van mijn spelers en coachingstaf. Dit is het resultaat van iedereen die naar hetzelfde doel toewerkt", spreekt Philippe Clement vol lof over zijn ploeg.

"We scoren 11 doelpunten en krijgen er slechts 2 tegen. De uitdaging is nu om voort te blijven werken."

Naast Clement werd ook Cyriel Dessers nog in de bloemetjes gezet. Met 3 doelpunten en een assist werd hij door de eigen fans verkozen tot Speler van de Maand bij de Rangers.

De Rangers staan op 3 punten van leider Celtic, maar hebben nog een match tegoed.